Hut 8 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hut 8 hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,67 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,03 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 123,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 178,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,990 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hut 8 ein EPS von 4,66 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 328,53 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hut 8 einen Umsatz von 222,46 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at