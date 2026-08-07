Hut 8 Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hut 8 Mining hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -8946,67 ARS. Ein Jahr zuvor waren 271,10 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hut 8 Mining im vergangenen Quartal 105,57 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hut 8 Mining 47,44 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at