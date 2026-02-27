Hut 8 Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hut 8 Mining präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 18897,53 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hut 8 Mining ein Ergebnis je Aktie von 7245,37 ARS vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 301,51 Prozent auf 127,17 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,67 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 13326,180 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 15566,47 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Hut 8 Mining hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 292,82 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 96,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 148,69 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at