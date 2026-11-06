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06.11.2026 06:31:28
Hut 8 Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hut 8 Mining stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 7349,16 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hut 8 Mining 114,25 ARS je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 106,59 Milliarden ARS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,94 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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