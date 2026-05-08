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08.05.2026 06:31:29
Hut 8 Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hut 8 Mining hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 14038,29 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hut 8 Mining ein Ergebnis je Aktie von -6860,960 ARS vermeldet.
Der Umsatz lag bei 100,70 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 337,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,03 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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