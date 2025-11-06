|
Hut 8 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hut 8 hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,59 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hut 8 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 115,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 92,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
