Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
|
16.02.2026 19:49:17
Hut 8 Stock Up 150% as $88 Million Buy Lifts Stake to $106 Million of One Investor's Portfolio
On February 12, 2026, Oasis Management Co Ltd. disclosed a buy of 2,004,953 shares of Hut 8 Corp. (NASDAQ:HUT) for the quarter ended December 31, 2025, with an estimated transaction value of $88.38 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 12, 2026, Oasis Management Co increased its holding in Hut 8 Corp. by 2,004,953 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the shares acquired was $88.38 million, based on the average closing price for the quarter. The fund’s quarter-end stake in Hut 8 Corp. rose to 2,307,683 shares, with a total reported value of $106.01 million. The net position value increased by $95.48 million, reflecting both the additional shares and the effect of price changes during the period.Hut 8 Corp. is a leading operator of energy infrastructure and Bitcoin mining facilities, leveraging its vertically integrated model to deliver high-performance computing solutions. The company’s strategy focuses on scaling data center operations and capitalizing on demand for compute-intensive workloads across digital assets and AI. With a significant presence in the capital markets sector, Hut 8 Corp. differentiates itself through operational scale and technical expertise in digital infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hut 8 Corp Registered Shs
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Hut 8 legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Hut 8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hut 8 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hut 8 Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hut 8 Corp Registered Shs
|45,05
|-0,22%