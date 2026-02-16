Hut 8 Aktie

Hut 8 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043

16.02.2026 19:49:17

Hut 8 Stock Up 150% as $88 Million Buy Lifts Stake to $106 Million of One Investor's Portfolio

On February 12, 2026, Oasis Management Co Ltd. disclosed a buy of 2,004,953 shares of Hut 8 Corp. (NASDAQ:HUT) for the quarter ended December 31, 2025, with an estimated transaction value of $88.38 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 12, 2026, Oasis Management Co increased its holding in Hut 8 Corp. by 2,004,953 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the shares acquired was $88.38 million, based on the average closing price for the quarter. The fund’s quarter-end stake in Hut 8 Corp. rose to 2,307,683 shares, with a total reported value of $106.01 million. The net position value increased by $95.48 million, reflecting both the additional shares and the effect of price changes during the period.Hut 8 Corp. is a leading operator of energy infrastructure and Bitcoin mining facilities, leveraging its vertically integrated model to deliver high-performance computing solutions. The company’s strategy focuses on scaling data center operations and capitalizing on demand for compute-intensive workloads across digital assets and AI. With a significant presence in the capital markets sector, Hut 8 Corp. differentiates itself through operational scale and technical expertise in digital infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
