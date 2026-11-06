Hut 8: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hut 8 lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hut 8 0,430 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 71,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at