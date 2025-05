Huthi drohen mit weiteren Angriffen auf Tel Avivs Flughafen

SANAA (dpa-AFX) - Nach dem Raketenangriff in der Nähe des Flughafens von Tel Aviv hat die Huthi-Miliz im Jemen angedroht, den Flugverkehr nach Israel weiter stören zu wollen. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari sprach am späten Sonntagabend von einer "umfassenden Luftblockade" Israels. Man wolle vor allem den internationalen Flughafen Ben Gurion angreifen. Er wiederholte die Forderung an internationale Fluggesellschaften, "alle geplanten Flüge" zu israelischen Flughäfen zu streichen, um ihre Flugzeuge und ihr Personal zu schützen. Unter anderem die Lufthansa-Gruppe hat ihre Flüge von und nach Israel eingestellt, zunächst bis Dienstag.

Die vom Iran unterstützte Miliz im Jemen hatte bei einem Raketenangriff auf Israel erstmals den Umkreis des internationalen Flughafens bei Tel Aviv getroffen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden acht Menschen verletzt. Der Iran wies eine Verantwortung für den Angriff von sich./jot/DP/mis