Huuuge: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huuuge hat am 21.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 PLN gegenüber 1,29 PLN im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 213,2 Millionen PLN – eine Minderung von 14,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 249,3 Millionen PLN eingefahren.

Huuuge hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,18 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,46 PLN je Aktie gewesen.

Huuuge hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 884,71 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 998,31 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at