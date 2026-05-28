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28.05.2026 06:31:29
Huuuge: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Huuuge hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 PLN. Im Vorjahresviertel waren 1,40 PLN je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 249,0 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 204,6 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
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