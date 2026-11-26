Huuuge hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,54 PLN gegenüber 0,980 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 194,7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Huuuge 203,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at