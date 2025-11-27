Huuuge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huuuge präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 PLN. Im Vorjahresviertel waren 1,09 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 203,3 Millionen PLN – eine Minderung von 11,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,1 Millionen PLN eingefahren.

