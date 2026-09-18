18.09.2026 06:31:29

Huuuge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Huuuge stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,24 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huuuge 1,17 PLN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huuuge in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 186,2 Millionen PLN im Vergleich zu 221,0 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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