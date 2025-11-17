Huvis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huvis lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 99,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -643,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Huvis mit einem Umsatz von insgesamt 210,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at