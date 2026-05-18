Huvis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huvis lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Huvis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 25,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 101,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Huvis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,02 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 240,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at