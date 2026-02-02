Huvis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Huvis hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 222,50 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huvis -2442,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 214,72 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 238,52 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 40,05 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren -4029,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,31 Prozent auf 889,53 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Huvis 939,43 Milliarden KRW umgesetzt.

