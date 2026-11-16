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16.11.2026 06:31:29
Huvis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Huvis hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 330,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -99,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Huvis im vergangenen Quartal 231,85 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huvis 210,19 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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