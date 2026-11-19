HUYA A ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HUYA A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 235,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at