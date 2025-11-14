HUYA A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HUYA A hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat HUYA A mit einem Umsatz von insgesamt 237,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at