HUYA A präsentierte Quartalsergebnisse

HUYA A ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HUYA A die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte HUYA A einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 209,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 26,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HUYA A 284,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,210 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,50 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at