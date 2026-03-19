HUYA A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HUYA A äußerte sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HUYA A 245,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 208,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 904,56 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte HUYA A einen Umsatz von 844,69 Millionen USD eingefahren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,165 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 6,50 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at