HUYA A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HUYA A hat am 22.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,310 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HUYA A 2,81 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,99 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1,647 CNY sowie einem Umsatz von 2,88 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,71 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,35 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,91 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,80 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 11,38 Milliarden CNY belaufen.

