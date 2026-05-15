HUYA A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HUYA A äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HUYA A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 249,6 Millionen USD im Vergleich zu 207,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at