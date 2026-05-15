Hvidbjerg Bank AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hvidbjerg Bank AS hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,37 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Hvidbjerg Bank AS 5,34 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,2 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,9 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at