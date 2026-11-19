Hvidbjerg Bank AS hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 DKK. Im Vorjahresviertel waren 4,33 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 36,2 Millionen DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at