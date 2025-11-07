Hwa Fong Rubber (Thailand) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hwa Fong Rubber (Thailand) hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,060 THB je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,29 Prozent auf 573,2 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 767,2 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at