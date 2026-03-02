Hwa Fong Rubber (Thailand) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hwa Fong Rubber (Thailand) hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 738,9 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum waren 839,2 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 THB gegenüber 0,570 THB je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hwa Fong Rubber (Thailand) 2,69 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,02 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at