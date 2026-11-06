Hwa Fong Rubber (Thailand) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hwa Fong Rubber (Thailand) veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,020 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 573,2 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 690,5 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at