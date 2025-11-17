Hwa Sung Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hwa Sung Industrial lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2199,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -346,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,65 Prozent auf 295,55 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at