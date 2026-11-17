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17.11.2026 06:31:28
Hwa Sung Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hwa Sung Industrial hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 285,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hwa Sung Industrial 2199,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 93,24 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,55 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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