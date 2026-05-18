Hwa Sung Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hwa Sung Industrial lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 480,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 493,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 68,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 54,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hwa Sung Industrial 151,09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at