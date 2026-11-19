Hwacheon Machine Tool lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Hwacheon Machine Tool hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1257,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2535,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 59,46 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,72 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at