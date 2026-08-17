Hwacheon Machine Tool hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hwacheon Machine Tool stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 4234,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hwacheon Machine Tool einen Gewinn von 1545,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,92 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 58,55 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at