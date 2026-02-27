Hwacheon Machine Tool: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hwacheon Machine Tool gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 386,87 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hwacheon Machine Tool 1151,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hwacheon Machine Tool 51,17 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 57,05 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5172,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3934,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 221,76 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 222,20 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at