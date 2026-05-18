Hwacheon Machine Tool: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hwacheon Machine Tool hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2151,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 706,00 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,16 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 46,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at