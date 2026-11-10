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10.11.2026 06:31:29
HWACHEON MACHINERY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HWACHEON MACHINERY hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,05 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 77,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 53,92 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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