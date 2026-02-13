HWACHEON MACHINERY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HWACHEON MACHINERY äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 12,35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 47,76 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,32 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 125,65 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 269,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HWACHEON MACHINERY im vergangenen Geschäftsjahr 214,51 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HWACHEON MACHINERY 232,39 Milliarden KRW umsetzen können.

