HWACHEON MACHINERY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HWACHEON MACHINERY präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 76,64 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

HWACHEON MACHINERY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at