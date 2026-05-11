HWACHEON MACHINERY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HWACHEON MACHINERY hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 51,18 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HWACHEON MACHINERY noch ein Gewinn pro Aktie von -33,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HWACHEON MACHINERY 46,25 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at