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12.08.2026 06:31:29
HWACHEON MACHINERY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HWACHEON MACHINERY lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 108,23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 70,00 KRW je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HWACHEON MACHINERY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 56,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 67,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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