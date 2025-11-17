Hwangkum Steel Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hwangkum Steel Technology präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 220,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hwangkum Steel Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 321,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 79,52 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,01 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at