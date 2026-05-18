Hwangkum Steel Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hwangkum Steel Technology hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 485,00 KRW gegenüber 325,00 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,69 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hwangkum Steel Technology einen Umsatz von 72,58 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at