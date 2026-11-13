Hwangkum Steel Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hwangkum Steel Technology hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 477,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 220,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Hwangkum Steel Technology im vergangenen Quartal 94,12 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hwangkum Steel Technology 79,52 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at