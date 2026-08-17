Hwangkum Steel Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hwangkum Steel Technology äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 630,00 KRW gegenüber 293,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hwangkum Steel Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 104,00 Milliarden KRW im Vergleich zu 79,11 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at