Hwangkum Steel Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hwangkum Steel Technology hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 223,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hwangkum Steel Technology 181,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hwangkum Steel Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 85,32 Milliarden KRW im Vergleich zu 88,78 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1060,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 962,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 316,53 Milliarden KRW, gegenüber 321,09 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at