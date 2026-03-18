18.03.2026 06:31:28

Hwangkum Steel Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hwangkum Steel Technology hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 223,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hwangkum Steel Technology 181,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hwangkum Steel Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 85,32 Milliarden KRW im Vergleich zu 88,78 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1060,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 962,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 316,53 Milliarden KRW, gegenüber 321,09 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen