HWASEUNG ENTERPRISE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HWASEUNG ENTERPRISE hat am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 198,86 KRW gegenüber 339,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat HWASEUNG ENTERPRISE im vergangenen Quartal 398,20 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HWASEUNG ENTERPRISE 486,46 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 447,630 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 546,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HWASEUNG ENTERPRISE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 564,38 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 609,62 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 177,000 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1 594,50 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at