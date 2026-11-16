HWASEUNG ENTERPRISE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HWASEUNG ENTERPRISE hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 297,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -81,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HWASEUNG ENTERPRISE im vergangenen Quartal 340,98 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HWASEUNG ENTERPRISE 355,77 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at