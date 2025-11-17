HWASEUNG ENTERPRISE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HWASEUNG ENTERPRISE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

HWASEUNG ENTERPRISE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 81,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 131,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat HWASEUNG ENTERPRISE im vergangenen Quartal 355,77 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HWASEUNG ENTERPRISE 386,11 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at