HWASEUNG R&A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 570,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 520,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,16 Prozent auf 195,91 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 174,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at